NetApp Aktie

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WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

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Langfristige Anlage 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren NetApp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NetApp-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die NetApp-Anteile bei 76,79 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,023 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 361,90 USD, da sich der Wert eines NetApp-Papiers am 13.11.2026 auf 181,37 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 361,90 USD, was einer positiven Performance von 136,19 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von NetApp belief sich zuletzt auf 35,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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