NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NetApp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NetApp-Aktie betrug an diesem Tag 91,81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das NetApp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,089 NetApp-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 219,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,15 USD belief. Mit einer Performance von +119,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

NetApp war somit zuletzt am Markt 39,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at