NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetApp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen NetApp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NetApp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die NetApp-Aktie an diesem Tag bei 23,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 419,639 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 119,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50 327,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 403,27 Prozent gesteigert.

Alle NetApp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at