NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Lukrative NetApp-Investition?
|
13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetApp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 13.04.2021 wurde das NetApp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74,48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,343 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 95,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 28,80 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 18,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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