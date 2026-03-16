NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen NetApp-Investment verdienen können.

Am 16.03.2021 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NetApp-Papier an diesem Tag 69,10 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 144,718 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NetApp-Aktie auf 98,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 277,86 USD wert. Damit wäre die Investition 42,78 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von NetApp belief sich jüngst auf 19,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at