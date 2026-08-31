NetApp Aktie

NetApp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende NetApp-Anlage? 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NetApp-Investment gewesen.

Am 31.08.2021 wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NetApp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,448 NetApp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 187,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21 030,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,30 Prozent zugenommen.

Insgesamt war NetApp zuletzt 36,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NetApp Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu NetApp Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NetApp Inc. 160,16 -0,57% NetApp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:21 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
18:47 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen