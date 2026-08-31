NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Lohnende NetApp-Anlage?
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor 5 Jahren verdient
Am 31.08.2021 wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NetApp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,448 NetApp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 187,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21 030,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,30 Prozent zugenommen.
Insgesamt war NetApp zuletzt 36,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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