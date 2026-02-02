NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|NetApp-Investition
|
02.02.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NetApp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 122,10 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hat, hat nun 81,900 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 891,07 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 30.01.2026 auf 96,35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,09 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für NetApp eine Börsenbewertung in Höhe von 19,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
