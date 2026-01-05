NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in NetApp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 05.01.2025 wurden NetApp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 116,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,551 NetApp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (106,47 USD), wäre die Investition nun 910,47 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8,95 Prozent verkleinert.

Alle NetApp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at