NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|NetApp-Investment
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr eingebracht
Am 05.01.2025 wurden NetApp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 116,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,551 NetApp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (106,47 USD), wäre die Investition nun 910,47 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8,95 Prozent verkleinert.
Alle NetApp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|NetApp Inc.
|89,45
|-1,47%
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.