Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Lukrative Netflix-Anlage?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Netflix-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,110 Netflix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.06.2026 859,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 759,68 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Netflix einen Börsenwert von 325,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Netflix