NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Netflix-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Netflix-Papier an diesem Tag 53,51 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,884 Netflix-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (91,82 USD), wäre das Investment nun 17 159,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,60 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Netflix belief sich jüngst auf 390,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at