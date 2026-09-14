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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Netflix-Anlage 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Netflix eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.09.2016 wurde die Netflix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,70 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,308 Netflix-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 797,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 697,86 Prozent vermehrt.

Am Markt war Netflix jüngst 321,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pixinoo / Shutterstock.com

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