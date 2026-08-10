Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Lohnende Netflix-Anlage?
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10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Netflix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 51,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Netflix-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,386 Netflix-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Netflix-Papiers auf 74,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 437,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,73 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Netflix eine Börsenbewertung in Höhe von 308,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com
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