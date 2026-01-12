NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Netflix-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Netflix-Anteile bei 83,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,938 Netflix-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (89,46 USD), wäre das Investment nun 1 067,94 USD wert. Damit wäre die Investition 6,79 Prozent mehr wert.

Netflix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 408,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at