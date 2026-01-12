Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Profitable Netflix-Investition?
|
12.01.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Netflix-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Netflix-Anteile bei 83,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,938 Netflix-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (89,46 USD), wäre das Investment nun 1 067,94 USD wert. Damit wäre die Investition 6,79 Prozent mehr wert.
Netflix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 408,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com