02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Netflix-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,76 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 024,485 Netflix-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 98 596,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,24 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 885,96 Prozent zugenommen.
Netflix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 406,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
