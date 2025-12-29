NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Netflix-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,09 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,884 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.12.2025 177,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,95 Prozent vermehrt.

Netflix war somit zuletzt am Markt 431,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at