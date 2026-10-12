Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Netflix-Anlage
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Netflix-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Netflix-Papier an diesem Tag 9,95 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,503 Netflix-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 065,33 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 09.10.2026 auf 70,30 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +606,53 Prozent.
Der Börsenwert von Netflix belief sich jüngst auf 291,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Netflix
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|Netflix Equal Weight
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