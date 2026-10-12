NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Netflix-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Netflix-Papier an diesem Tag 9,95 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,503 Netflix-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 065,33 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 09.10.2026 auf 70,30 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +606,53 Prozent.

Der Börsenwert von Netflix belief sich jüngst auf 291,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at