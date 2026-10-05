NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Netflix-Investment verdienen können.

Am 05.10.2021 wurden Netflix-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Netflix-Aktie bei 63,48 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Netflix-Aktie investiert hat, hat nun 1,575 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 67,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,64 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Netflix eine Marktkapitalisierung von 279,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at