NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 10 Jahren verdient
Die Netflix-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Netflix-Aktie an diesem Tag bei 9,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 109,302 Netflix-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Netflix-Papiers auf 83,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 125,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 812,56 Prozent gesteigert.
Der Netflix-Wert an der Börse wurde auf 351,70 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
