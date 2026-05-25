Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Netflix-Investmentbeispiel 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Netflix-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Netflix-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Netflix-Aktie betrug an diesem Tag 10,02 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 998,004 Netflix-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88 423,15 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 22.05.2026 auf 88,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 784,23 Prozent erhöht.

Netflix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 372,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com

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