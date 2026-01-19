NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.01.2023 wurden Netflix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,58 USD. Bei einem Netflix-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 316,676 Netflix-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 27 867,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 178,68 Prozent zugenommen.

Netflix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 402,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at