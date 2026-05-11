Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Lukrative Netflix-Investition?
|
11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Netflix-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 34,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,901 Netflix-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.05.2026 253,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 153,77 Prozent.
Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 368,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Netflix von US-Bundesstaat Texas verklagt wegen Datensammlung (Spiegel Online)
|
06.05.26
|Trendwende bei Netflix-Aktie voraus? Streaming-Hit übertrifft Squid Game (dpa-AFX)