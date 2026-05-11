NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Netflix-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Netflix-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 34,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,901 Netflix-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.05.2026 253,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 153,77 Prozent.

Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 368,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at