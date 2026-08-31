Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Netflix-Anlage unter der Lupe
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Netflix-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,058 Netflix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Netflix-Anteile wären am 28.08.2026 1 884,34 USD wert, da der Schlussstand 81,72 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 884,34 USD, was einer positiven Performance von 88,43 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Netflix eine Börsenbewertung in Höhe von 340,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Netflix
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