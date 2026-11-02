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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Lohnendes Netflix-Investment? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Netflix-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Netflix-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 67,77 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Netflix-Aktie investiert hat, hat nun 14,755 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 916,01 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 30.10.2026 auf 62,08 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,40 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 255,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Netflix

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