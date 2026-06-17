NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NETGEAR von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen NETGEAR-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NETGEAR-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,93 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die NETGEAR-Aktie investierten, hätten nun 669,792 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 302,75 USD, da sich der Wert einer NETGEAR-Aktie am 16.06.2026 auf 24,34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,03 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von NETGEAR belief sich zuletzt auf 657,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at