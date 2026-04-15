NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NETGEAR von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in NETGEAR eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades NETGEAR-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 444,642 NETGEAR-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.04.2026 10 715,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,16 Prozent gesteigert.

Der NETGEAR-Wert an der Börse wurde auf 663,47 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at