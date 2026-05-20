NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades NETGEAR-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NETGEAR-Anteile bei 13,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 71,582 NETGEAR-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 24,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 755,19 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,52 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von NETGEAR belief sich jüngst auf 672,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at