NETGEAR Aktie

NETGEAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

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NETGEAR-Performance im Blick 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen NETGEAR-Investment verdienen können.

Das NETGEAR-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NETGEAR-Anteile 14,35 USD wert. Bei einem NETGEAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,969 NETGEAR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2026 auf 23,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,28 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,28 Prozent erhöht.

Der Marktwert von NETGEAR betrug jüngst 613,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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