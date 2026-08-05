NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Langfristige Performance
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NETGEAR von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NETGEAR-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren NETGEAR-Anteile an diesem Tag 23,94 USD wert. Bei einem NETGEAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,177 NETGEAR-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,59 USD, da sich der Wert eines NETGEAR-Papiers am 04.08.2026 auf 24,56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2,59 Prozent.
NETGEAR war somit zuletzt am Markt 648,24 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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