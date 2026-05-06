NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel hätte eine Anlage in NETGEAR von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem NETGEAR-Papier statt. Zur Schlussglocke waren NETGEAR-Anteile an diesem Tag 25,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 388,002 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der NETGEAR-Aktie auf 25,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 940,60 USD wert. Damit wäre die Investition 0,59 Prozent weniger wert.

NETGEAR war somit zuletzt am Markt 664,34 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at