NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetGear-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in NetGear-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.02.2016 wurde das NetGear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NetGear-Aktie an diesem Tag 22,57 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetGear-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 443,093 NetGear-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.02.2026 9 132,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,68 Prozent.

NetGear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 585,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at