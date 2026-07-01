NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NETGEAR-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in NETGEAR-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das NETGEAR-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NETGEAR-Papier bei 29,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,364 NETGEAR-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 779,04 USD, da sich der Wert eines NETGEAR-Anteils am 30.06.2026 auf 23,35 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 22,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NETGEAR belief sich zuletzt auf 615,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at