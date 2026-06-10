NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NETGEAR-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in NETGEAR gewesen.

Das NETGEAR-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,47 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in NETGEAR-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,819 NETGEAR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 792,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20,74 Prozent vermindert.

Alle NETGEAR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 676,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at