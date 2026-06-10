NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Frühe Investition
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NETGEAR-Investment von vor einem Jahr verloren
Das NETGEAR-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,47 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in NETGEAR-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,819 NETGEAR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 792,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20,74 Prozent vermindert.
Alle NETGEAR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 676,72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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