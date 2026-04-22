NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NETGEAR von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NETGEAR-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NETGEAR-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,695 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 152,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,28 Prozent erhöht.

Am Markt war NETGEAR jüngst 753,42 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at