NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetGear von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die NetGear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NetGear-Anteile bei 39,74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,164 NetGear-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 527,18 USD, da sich der Wert einer NetGear-Aktie am 03.02.2026 auf 20,95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47,28 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von NetGear belief sich zuletzt auf 591,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at