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WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

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NETGEAR-Investition 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen NETGEAR-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 24.06.2021 wurde das NETGEAR-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NETGEAR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,603 NETGEAR-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 23,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,48 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 39,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NETGEAR bezifferte sich zuletzt auf 629,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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