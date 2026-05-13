NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in NETGEAR-Aktien gewesen.

Das NETGEAR-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,79 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NETGEAR-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,357 NETGEAR-Anteilen. Die gehaltenen NETGEAR-Anteile wären am 12.05.2026 86,17 USD wert, da der Schlussstand 25,67 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 86,17 USD, was einer negativen Performance von 13,83 Prozent entspricht.

NETGEAR war somit zuletzt am Markt 708,57 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at