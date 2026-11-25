Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in NETGEAR-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der NETGEAR-Aktie statt. Zum Handelsende standen NETGEAR-Anteile an diesem Tag bei 25,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 39,216 NETGEAR-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 723,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,61 Prozent verringert.

Der Börsenwert von NETGEAR belief sich jüngst auf 504,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at