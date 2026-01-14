NetGear Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Lohnendes NetGear-Investment?
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetGear-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NetGear-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das NetGear-Papier bei 23,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 42,585 NetGear-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NetGear-Aktien wären am 13.01.2026 977,75 USD wert, da der Schlussstand 22,96 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,22 Prozent eingebüßt.
Der NetGear-Wert an der Börse wurde auf 662,64 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!