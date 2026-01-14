NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetGear-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die NetGear-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NetGear-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das NetGear-Papier bei 23,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 42,585 NetGear-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NetGear-Aktien wären am 13.01.2026 977,75 USD wert, da der Schlussstand 22,96 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,22 Prozent eingebüßt.

Der NetGear-Wert an der Börse wurde auf 662,64 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at