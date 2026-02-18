NetGear Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|NetGear-Investment
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetGear-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die NetGear-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NetGear-Aktie an diesem Tag bei 26,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NetGear-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,708 NetGear-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,83 USD, da sich der Wert einer NetGear-Aktie am 17.02.2026 auf 21,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,17 Prozent vermindert.
NetGear wurde jüngst mit einem Börsenwert von 616,28 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetGear Inc.
Analysen zu NetGear Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetGear Inc.
|17,70
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.