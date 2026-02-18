NetGear Aktie

NetGear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

NetGear-Investment 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetGear-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in NetGear-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die NetGear-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NetGear-Aktie an diesem Tag bei 26,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NetGear-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,708 NetGear-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,83 USD, da sich der Wert einer NetGear-Aktie am 17.02.2026 auf 21,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,17 Prozent vermindert.

NetGear wurde jüngst mit einem Börsenwert von 616,28 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

