NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Lohnende NetScout Systems-Anlage?
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: Hätte sich eine NetScout Systems-Kapitalanlage von vor 10 Jahren gerechnet?
Vor 10 Jahren wurde das NetScout Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 32,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,086 NetScout Systems-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 99,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,32 USD belief. Mit einer Performance von -0,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von NetScout Systems bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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