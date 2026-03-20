NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das NetScout Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NetScout Systems-Aktie 21,95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,556 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,54 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 19.03.2026 auf 30,63 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,54 Prozent angezogen.

Am Markt war NetScout Systems jüngst 2,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at