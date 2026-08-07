NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Profitables NetScout Systems-Investment?
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NetScout Systems-Papier 27,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 358,038 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 40,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 368,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,68 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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