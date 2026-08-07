NetScout Systems Aktie

NetScout Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables NetScout Systems-Investment? 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetScout Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NetScout Systems-Papier 27,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 358,038 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 40,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 368,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,68 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NetScout Systems Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu NetScout Systems Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NetScout Systems Inc. 33,10 -4,45% NetScout Systems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen