NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades NetScout Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 437,254 NetScout Systems-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 026,67 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,27 Prozent angezogen.

NetScout Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at