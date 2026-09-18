NetScout Systems Aktie

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WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Profitable NetScout Systems-Anlage? 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen NetScout Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NetScout Systems-Papier an diesem Tag 28,01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NetScout Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 357,015 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (39,27 USD), wäre das Investment nun 14 019,99 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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