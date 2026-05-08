NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das NetScout Systems-Papier bei 26,79 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hat, hat nun 37,327 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 38,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 429,26 USD wert. Damit wäre die Investition 42,93 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte NetScout Systems einen Börsenwert von 2,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at