NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetScout Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NetScout Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,625 NetScout Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NetScout Systems-Papiers auf 38,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,49 Prozent gesteigert.

NetScout Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at