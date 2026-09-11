NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|NetScout Systems-Anlage
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der NetScout Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das NetScout Systems-Papier an diesem Tag 25,80 USD wert. Bei einem NetScout Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,760 NetScout Systems-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 451,16 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 10.09.2026 auf 37,44 USD belief. Mit einer Performance von +45,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
NetScout Systems wurde am Markt mit 2,71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetScout Systems Inc.
Analysen zu NetScout Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetScout Systems Inc.
|32,80
|1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.