NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der NetScout Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das NetScout Systems-Papier an diesem Tag 25,80 USD wert. Bei einem NetScout Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,760 NetScout Systems-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 451,16 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 10.09.2026 auf 37,44 USD belief. Mit einer Performance von +45,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

NetScout Systems wurde am Markt mit 2,71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at