NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 06.02.2023 wurde die NetScout Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,15 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,210 NetScout Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 27,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,10 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für NetScout Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

