NetScout Systems Aktie

NetScout Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

NetScout Systems-Anlage 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen NetScout Systems-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 06.02.2023 wurde die NetScout Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,15 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,210 NetScout Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 27,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,10 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für NetScout Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

NetScout Systems Inc. 23,40 2,14% NetScout Systems Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

