NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Neurocrine Biosciences-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 104,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,961 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers auf 131,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,58 Prozent erhöht.

Neurocrine Biosciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at