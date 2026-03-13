Neurocrine Biosciences Aktie

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WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Hochrechnung 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Neurocrine Biosciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 103,029 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Neurocrine Biosciences-Aktie auf 127,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 165,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,65 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences bezifferte sich zuletzt auf 12,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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